Asllani s’è già pentito, chiesta cessione all’Inter a gennaio. Non gioca nemmeno con l’assenza di Brozovic

Non è felice Kristjan Asllani del suo primo periodo in forza all’Inter. Il centrocampista, arrivato dall’Empoli come vice Brozovic, è finito in panchina anche dopo l’infortunio del centrocampista croato. Inzaghi gli preferisce Calhanoglu nel ruolo da regista, con Mkhitaryan e Barella al suo fianco. Così Asllani vorrebbe chiedere la cessione a gennaio per giocare di più. Non è dato sapere se l’Inter ha intenzione di privarsi del giocatore, anche se il suo impatto con la nuova realtà per ora è stato limitato a poche presenze e, per lo più, spezzoni di partita. Lo riporta TMW