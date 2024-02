Ancora Mandragora: “Rigore arrivato nel nostro momento migliore. Bravi a trovare il vantaggio”

Rolando Mandragora è intervenuto anche ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina al termine del pareggio maturato sul campo dell’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo avuto un buon approccio ed è un peccato non portare a casa il bottino pieno. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio ma dispiace.

Tifosi? I tifosi ci seguono sempre in tantissimi ed oggi era come giocare in casa, è un dispiacere non aver regalato una gioia a loro ma continuiamo a lavorare per portare in alto Firenze.

Il rigore nel nostro momento migliore? E’ stato un episodio che ci ha penalizzato e nel calcio succede. Abbiamo concesso qualche ripartenza e lavoreremo sugli errori tutti insieme per voltare pagina.”

LE PAROLE DI MANDRAGORA AL TRIPLICE FISCHIO