Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

Domani la squadra viola partirà alle ore 16 da Firenze, in direzione Londra, per giocarsi la partita di andata dei quarti finali di Conference, contro il Crystal Palace.

Tornano a disposizione per Vanoli, Dodo e Mandragora, si dovrà capire quanti minuti avranno sulle gambe. Si respira grande ottimismo anche su Kean. Mentre Parisi e Solomon sono in grande rischio. Parisi ha provato a tornare contro il Verona ma non c’è riuscito, ad ora più no che si, per la sfida di giovedì. Mentre Solomon sembra abbia avuto una ricaduta, è in fortissimo dubbio per domani. Fortini invece è ancora out, ancora presente il problema di lombalgia.