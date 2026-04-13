13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Corriere dello Sport: “Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori”

Redazione

13 Aprile · 10:36

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 10:36

TAG:

De GeaRanieriRobin GosensRolando Mandragora

Condividi:

di

Il Corriere dello Sport lo definisce un vero e proprio match-point salvezza: riflettori puntati sulla sfida di stasera tra Fiorentina e Lazio. La squadra viola ha una missione chiara, e il riferimento a David De Gea e ai leader dello spogliatoio non è casuale: servono esperienza e personalità per affrontare una gara così delicata.

La Fiorentina arriva con segnali incoraggianti (al netto della parentesi di Londra), ma anche con diverse incognite legate a una formazione d’emergenza tra squalifiche, infortuni e recuperi in extremis. Proprio per questo il quotidiano insiste sul ruolo dei “senatori”: De Gea, capitano e spesso voce della squadra, dovrà indicare la strada, affiancato da elementi come Luca Ranieri, Dodô, Robin Gosens e Rolando Mandragora.

Sono loro, protagonisti recenti dei successi in Italia e in Europa, a dover trascinare il gruppo verso una salvezza che a metà dicembre sembrava impossibile, quando la squadra allenata da Paolo Vanoli era ultima e senza vittorie dopo quindici giornate. Ora, invece, un successo permetterebbe ai viola di portarsi a +8 su Lecce e Cremonese, attualmente terzultime.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio