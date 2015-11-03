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Notizie Robin Gosens Fiorentina

Nazione: "Spiragli per Vanoli: Parisi e Gosens verso la convocazione per la trasferta di Roma"

03 maggio 2026 11:16

Nazione svela: “Gosens malconcio, si conosceranno solo oggi le sue reali condizioni”

23 aprile 2026 08:56

Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"

13 aprile 2026 10:36

Rifinitura Fiorentina in vista della gara contro Dinamo Kiev: assenti Fagioli, Fazzini e Gosens

10 dicembre 2025 15:17

Due punti di riferimento da recuperare: Dodo e Gosens, la "cura Vanoli" per ritrovare se stessi

17 novembre 2025 10:34

Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva

06 agosto 2025 09:33

Gosens oggi arriverà a Firenze. Palladino finalmente avrà il suo nuovo esterno

31 agosto 2024 09:30

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