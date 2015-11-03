Notizie Robin Gosens Fiorentina

Nazione: "Spiragli per Vanoli: Parisi e Gosens verso la convocazione per la trasferta di Roma"
03 maggio 2026 11:16
Nazione svela: “Gosens malconcio, si conosceranno solo oggi le sue reali condizioni”
23 aprile 2026 08:56
Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"
13 aprile 2026 10:36
Rifinitura Fiorentina in vista della gara contro Dinamo Kiev: assenti Fagioli, Fazzini e Gosens
10 dicembre 2025 15:17
Due punti di riferimento da recuperare: Dodo e Gosens, la "cura Vanoli" per ritrovare se stessi
17 novembre 2025 10:34
Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva
06 agosto 2025 09:33
Gosens oggi arriverà a Firenze. Palladino finalmente avrà il suo nuovo esterno
31 agosto 2024 09:30
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