Nazione: "Spiragli per Vanoli: Parisi e Gosens verso la convocazione per la trasferta di Roma"

Recuperi in vista e scelte quasi fatte: la Viola spera nei rientri per Roma, ma resta la cautela

La seduta mattutina di ieri ha fornito indicazioni piuttosto chiare per la Fiorentina: secondo quanto riportato da La Nazione, il ritorno al completo della rosa è rimandato alla prossima settimana. Parisi e Gosens hanno proseguito con un lavoro solo parziale in gruppo, ma potrebbero comunque essere convocati per la trasferta di Roma, anche se prevale ancora una certa cautela. Restano più indietro invece Piccoli, Fortini e Balbo, che continuano i rispettivi programmi individuali.

Sul fronte formazione, si prevedono poche modifiche rispetto allo 0-0 contro il Sassuolo della scorsa domenica. L’unica novità potrebbe essere il rientro di Pongracic dopo la squalifica: dovrebbe affiancare Rugani al centro della difesa, a meno che Gosens non recuperi, evitando così l’adattamento di Ranieri sulla fascia sinistra. Per il resto, confermato il 4-1-4-1: Fagioli in cabina di regia, Mandragora e Ndour a centrocampo, Harrison e Solomon sugli esterni, con Gudmundsson pronto a muoversi da falso nove.