RepFi: "Roma, Napoli e Bundesliga su Gosens, il tedesco però dà priorità alla viola"

Per il momento, il calciatore non sembra intenzionato a lasciare Firenze

Robin Gosens guarda al futuro con tranquillità e, almeno per ora, non sembra intenzionato a lasciare Firenze. L’esterno tedesco ha infatti più volte espresso il desiderio di continuare la sua avventura in viola, soprattutto perché lui e la sua famiglia hanno trovato in città serenità ed equilibrio dopo il ritorno in Italia.

Anche per questo motivo, negli ultimi anni Gosens aveva scelto di declinare diverse opportunità all’estero, compresa un’offerta proveniente dalla Premier League.

La stagione appena conclusa, però, non è stata tra le più positive della sua carriera. Tra problemi fisici, meno spazio rispetto all’anno precedente e numeri offensivi in netto calo, il tedesco ha vissuto un’annata complicata, in linea con le difficoltà attraversate dall’intera Fiorentina.

Nonostante tutto, attraverso i social Gosens ha lanciato un messaggio chiaro: la volontà è quella di ripartire con ancora più determinazione nella prossima stagione.

Intanto il suo nome continua a essere accostato al mercato. Negli ultimi mesi Roma e Napoli avrebbero chiesto informazioni, mentre anche alcuni club di Bundesliga si sarebbero mossi per riportarlo in Germania. Al momento, però, non risultano trattative concrete: la Fiorentina non lo considera ufficialmente sul mercato e il giocatore continua a mettere Firenze e la maglia viola al centro del proprio futuro. A riportarlo è Repubblica Firenze.