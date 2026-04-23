Nazione svela: “Gosens malconcio, si conosceranno solo oggi le sue reali condizioni”

Il tedesco ha lasciato il campo a Lecce per un risentimento ai flessori della coscia sinistra

Saranno note solo oggi le reali condizioni di Robin Gosens. Il tedesco, uscito malconcio a Lecce per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, in questi giorni ha svolto degli accertamenti utili a capire l'entità del suo infortunio e la preoccupazione in casa viola non è poca: la sensazione è che quello del terzino non sarà un forfait risolvibile in pochissimo tempo dunque, salvo miracoli, l'ex Atalanta salterà almeno la gara di domenica contro il Sassuolo (dove mancherà per squalifica, peraltro, anche Pongracic) che la Fiorentina inizierà a preparare questa mattina al Viola Park. Lo scrive La Nazione.