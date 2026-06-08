Rep Fi: "Gosens uomo vero. Il gesto verso i figli che ha segnato la scorsa estate"

L'ultima annata è stata difficile per il tedesco tra infortuni e numeri in calo

Robin Gosens si conferma un giocatore apprezzato anche per il suo lato umano. Un episodio della scorsa estate lo racconta bene: alla vigilia della trasferta di campionato a Cagliari, il tedesco rimase a Firenze il più a lungo possibile per stare accanto alla famiglia, dopo un problema di salute che aveva coinvolto uno dei figli. Superata l’emergenza, raggiunse comunque i compagni in Sardegna partendo da Pisa e scese in campo da titolare.

Nel frattempo, sfumato il sogno del Mondiale con la Germania, Gosens si sta concedendo un periodo di vacanza. Lo scorso 26 maggio, tramite un messaggio sui social, ha dato appuntamento alla prossima stagione promettendo un ritorno «molto più forte».

L’ultima annata, però, non è stata tra le più positive: un infortunio prolungato, oltre 500 minuti in meno rispetto alla stagione precedente e soltanto quattro reti segnate, la metà rispetto all’anno prima.

Il suo futuro resta legato alle decisioni della Fiorentina nelle prossime settimane. La dirigenza viola si trova negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà e pianificare il nuovo progetto tecnico e societario. Solo con l’inizio ufficiale del mercato sarà più chiaro il ruolo di Gosens nel nuovo corso della Fiorentina. A riportarlo è Repubblica Firenze.