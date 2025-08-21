Asslani in prestito con obbligo al Torino, beffato il Bologna. I rossoblu tornano su Mandragora?

Kristjan Asllani è sempre più vicino al Torino. Già la scorsa settimana vi avevamo raccontato di come il centrocampista fosse diventato una possibilità concreta per i granata e dopo l'inserimento del...

Kristjan Asllani è sempre più vicino al Torino. Già la scorsa settimana vi avevamo raccontato di come il centrocampista fosse diventato una possibilità concreta per i granata e dopo l'inserimento del Bologna, che era già sulle tracce del calciatore dell'Inter ma che alla fine non sta riuscendo a convincere né i nerazzurri né il calciatore, nelle ultime ore il Toro si è avvicinato ancora di più all'albanese e presto si dovrebbe arrivare alla fumata bianca.

Asllani dovrebbe dunque trasferirsi a breve agli ordini di Marco Baroni e l'affare dovrebbe chiudersi sulla base del prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il calciatore firmerà un contratto di un anno, con opzione per i prossimi tre nel caso in cui a fine stagione dovesse avvenire il riscatto da parte del Torino e all'Inter andrebbe una cifra di 15 milioni totali, tra il prestito oneroso di quest'anno e il riscatto dell'estate prossima.

Niente da fare dunque per il Bologna, che aveva provato, senza successo, ad accelerare per il centrocampista, mentre la Fiorentina, che restava alla finestra in attesa dio conoscere il futuro di Rolando Mandragora, nel caso di cessione del suo numero 8 dovrà dunque guardare altrove. Lo scrive Tuttomercatoweb