Notizie Asslani Fiorentina

Asllani alla Fiorentina per Ranieri? No, il centrocampista del Torino andrà al Besiktas in Turchia
29 gennaio 2026 12:35
Asslani in prestito con obbligo al Torino, beffato il Bologna. I rossoblu tornano su Mandragora?
21 agosto 2025 11:46
Pedullà: "Il Torino sta provando a prendere Asslani, ma il Bologna è in contatto diretto con l'Inter"
13 agosto 2025 11:15
TMW: "Il Torino piomba su Asslani, su di lui anche la Fiorentina in caso di cessione di Mandragora"
12 agosto 2025 11:42
Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer
13 giugno 2025 08:49
La rivelazione: "So che la Fiorentina voleva comprare Asllani, fatta offerta all'Inter per prenderlo"
26 settembre 2023 14:04
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