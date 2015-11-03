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Notizie Asslani Fiorentina

Asllani alla Fiorentina per Ranieri? No, il centrocampista del Torino andrà al Besiktas in Turchia

29 gennaio 2026 12:35

Asslani in prestito con obbligo al Torino, beffato il Bologna. I rossoblu tornano su Mandragora?

21 agosto 2025 11:46

Pedullà: "Il Torino sta provando a prendere Asslani, ma il Bologna è in contatto diretto con l'Inter"

13 agosto 2025 11:15

TMW: "Il Torino piomba su Asslani, su di lui anche la Fiorentina in caso di cessione di Mandragora"

12 agosto 2025 11:42

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

13 giugno 2025 08:49

La rivelazione: "So che la Fiorentina voleva comprare Asllani, fatta offerta all'Inter per prenderlo"

26 settembre 2023 14:04

Asllani declassato all'Inter, Inzaghi gli preferisce lo svincolato Gagliardini. Non era meglio la Fiorentina?

06 marzo 2023 22:35

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