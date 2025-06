Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

In attesa dell’annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo allenatore, la Fiorentina, insieme al tecnico designato, ha già cominciato a pianificare le prime mosse sul mercato estivo. L’idea di base è quella di dare continuità al modulo 3-5-2 con cui Raffaele Palladino aveva chiuso la stagione, e il reparto che necessita maggiori interventi è il centrocampo. La priorità sarà trovare un nuovo regista, soprattutto dopo la conferma da parte di Daniele Pradè — in conferenza stampa — della decisione di non riscattare Yacine Adli. Pioli, al Milan, aveva abbandonato il 3-4-3 proprio per inserire un playmaker puro: quel ruolo fu affidato a Ismael Bennacer, nome che adesso torna d’attualità anche per la mediana viola.

L’algerino, attualmente in prestito al Marsiglia, difficilmente verrà riscattato per i 12 milioni fissati, e la Fiorentina sarebbe pronta ad aprire un dialogo con il Milan. In alternativa, piacciono anche altri profili: tra questi Kristjan Asllani, attualmente vice Calhanoglu all’Inter di Simone Inzaghi. Nel frattempo, la dirigenza gigliata dovrà affrontare alcune decisioni imminenti, a partire dai possibili riscatti di Gudmundsson e Cataldi. Per l’islandese, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è previsto un incontro già nelle prossime ore. Non è escluso che nella stessa occasione si parli anche di Frendrup, altro nome sul taccuino della Fiorentina.