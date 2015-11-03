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Notizie Chalanoglu Fiorentina

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer

13 giugno 2025 08:49

Chalanoglu si vendica e sfotte i tifosi del Milan su Instagram dopo aver vinto campionato e derby

23 aprile 2024 11:52

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Sett. 17