Pedullà: "Il Torino sta provando a prendere Asslani, ma il Bologna è in contatto diretto con l'Inter"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato sul suo profilo X della situazione di Asslani, centrocampista dell'Inter accostato anche alla Fiorentina in questa sessione d...
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato sul suo profilo X della situazione di Asslani, centrocampista dell'Inter accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Sul Suo profilo X Pedullà ha rivelato che il Torino sta provando a portare il calciatore alla corte di Baroni ma che ci sono stati contatti diretti tra il Bologna e l'Inter per portare il giovane centrocampista Albanese in rossoblu. Vedremo quali saranno gli sviluppi quelli che è certo è che la Fiorentina non sembra realmente interessata