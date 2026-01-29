Asllani alla Fiorentina per Ranieri? No, il centrocampista del Torino andrà al Besiktas in Turchia

Kristjan Asllani è molto vicino al Besiktas. Il centrocampista dell’Inter, attualmente al Torino, può approdare in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento. Il Besiktas, l’Inter detentrice del cartellino e il Torino, dove il giocatore è in prestito, stanno risolvendo i passaggi formali. In questa prima parte di stagione, Asllani ha raccolto 16 presenze con i granata. Il giocatore è arrivato al Filadelfia in estate per guidare il centrocampo del Toro. Con il passare delle giornate l’albanese ha perso la maglia da titolare e, nelle ultime 2 partite, non è stato neanche convocato.

Asllani cerca il riscatto dopo il ruolo di riserva all’Inter e un’esperienza dolceamara al Torino. Il campionato giusto da cui ripartire può essere quello turco. Lo scrive Di Marzio sul suo sito