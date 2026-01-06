6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Orlando: “Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora”

Redazione

6 Gennaio · 13:55

di

"Fagioli in forma da tre partite: ci mancava la sua qualità"

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV del successo della viola contro la Cremonese e del mercato. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina ha vinto meritando, ha giocato veramente bene. Un gran Fagioli, mi è piaciuto davvero tanto, ha fatto girare molto bene il pallone e si è anche reso protagonista di preziosi recuperi difensivi. Si vede che è sciolto, sono tre partite che gioca bene, ci mancava la sua qualità. Evidentemente è riuscito a buttarsi alle spalle tutti i problemi. A centrocampo prenderei subito Brescianini da affiancargli: è completo, ha inserimento e corsa, ha fisicità, è più forte di Mandragora. Kean dopo tutte le polemiche ha segnato il gol decisivo e doveva entrare in campo prima, non all’85″.

Prosegue e conclude sulla sfida contro la Cremonese:
Ottimo impatto di Solomon, nel primo tempo bene anche Gudmundsson, più reattivo anche se nel secondo tempo è un po’ uscito di scena. Per Piccoli non era facile, si è mosso anche bene nonostante un marcatore tosto come Baschirotto. La Cremonese però ha di fatto rinunciato a giocare e questo mi ha abbastanza sorpreso”.

