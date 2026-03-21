Biasin: “L’Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare”

Il giornalista e opinionista Fabrizio Biasin ha parlato così ai microfoni del Pentasport, della sfida di domenica tra Fiorentina-Inter: “Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta l’Inter proverà a tornare al suo livello, domani mancheranno Bastoni e Lautaro, poi la rosa è al completo. Nella storia recente la Fiorentina in casa è tosta, ha sempre mostrato il suo potenziale contro l’Inter, ricordiamo la batosta di 3-0 dell’anno scorso della Fiorentina di Palladino”.

Il confronto tra Pio Esposito e Moise Kean: “sono giocatori diversi, Kean è un giocatore che ha molta più esperienza rispetto a Pio Esposito che si sta rivelando un giocatore all’altezza dell’Inter, non escludo che con l’infortunio di Scamacca, in Nazionale si potranno vedere insieme”.

“Vanoli con la Fiorentina ha fatto molta fatica all’inizio, ad un certo punto pensavo potesse saltare anche lui, invece è stato caparbio e con il mercato di gennaio la Fiorentina ha ottenuto molta logica. Ci sono giocatori che sono venuti fuori, penso a Dodo, Parisi o Fagioli. Mandragora invece è un giocatore che se ne parla troppo poco, non gioca partite da 8, ma è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella rosa. Fagioli poteva starci nella Nazionale, non sono sorpreso della non convocazione, parimenti non sarei stato sorpreso se fosse stato convocato, la fantasia e la sua intelligenza di gioco non ce l’hanno tanti altri”.