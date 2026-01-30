Corriere dello Sport: “Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora”

Vanoli affronterà la trasferta del Maradona con Moise Kean e si tratta di un recupero fondamentale per il tecnico varesino: l’attaccante classe 2000 è tornato finalmente ad allenarsi insieme ai compagni da ieri, magari con qualche cautela, però recuperato a tutti gli effetti dopo aver saltato Bologna, Cagliari e Como per dedicarsi al programma personalizzato che risolvesse il problema alla caviglia. Forse risolto o forse no, ma il centravanti sarà oggi tra i convocati e domani guiderà la Fiorentina al Maradona. Davvero un recupero indispensabile per la squadra viola, anche perché Piccoli ha invece aggiunto un’altra seduta differenziata, a causa del risentimento all’adduttore accusato durante la partita di Coppa Italia, e difficilmente l’ex Cagliari, partirà per Napoli. Infine, la rifinitura odierna, oltre a dare a Vanoli le risposte per scegliere la formazione iniziale, dirà se Dodo e Mandragora a loro volta in forte dubbio potranno partecipare alla sfida contro gli azzurri di Conte. Ma intanto Kean c’è: e non è cosa di poco conto averlo la davanti per la Fiorentina all’affannosa caccia di punti salvezza come riportato da Il Corriere dello Sport.