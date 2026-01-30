30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora”

Redazione

30 Gennaio · 08:11

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 08:12

TAG:

dodoKeanRolando Mandragora

Condividi:

di

Recupero fondamentale per Paolo Vanoli che potrà contare sul proprio bomber recuperato per la trasferta di Napoli

Vanoli affronterà la trasferta del Maradona con Moise Kean e si tratta di un recupero fondamentale per il tecnico varesino: l’attaccante classe 2000 è tornato finalmente ad allenarsi insieme ai compagni da ieri, magari con qualche cautela, però recuperato a tutti gli effetti dopo aver saltato Bologna, Cagliari e Como per dedicarsi al programma personalizzato che risolvesse il problema alla caviglia. Forse risolto o forse no, ma il centravanti sarà oggi tra i convocati e domani guiderà la Fiorentina al Maradona. Davvero un recupero indispensabile per la squadra viola, anche perché Piccoli ha invece aggiunto un’altra seduta differenziata, a causa del risentimento all’adduttore accusato durante la partita di Coppa Italia, e difficilmente l’ex Cagliari, partirà per Napoli. Infine, la rifinitura odierna, oltre a dare a Vanoli le risposte per scegliere la formazione iniziale, dirà se Dodo e Mandragora a loro volta in forte dubbio potranno partecipare alla sfida contro gli azzurri di Conte. Ma intanto Kean c’è: e non è cosa di poco conto averlo la davanti per la Fiorentina all’affannosa caccia di punti salvezza come riportato da Il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio