Buon compleanno Mandragora, oggi il centrocampista viola compie gli anni. La Uefa lo celebra con un video
Il centrocampista della Fiorentina oggi compie gli anni, dopo gli auguri della Fiorentina arrivano anche gli auguri da parte della Uefa
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 19:13
Rolando Mandragora oggi compie 29 anni, sui social è stato celebrato dalla Fiorentina e non solo, anche la Uefa, nella sua pagina Instagram "Conference League", con un tributo speciale, una collezione di tutti suoi gol nella competizione, celebra il suo compleanno.
Rolando Mandragora quest'anno è diventato il 12° miglior marcatore della Conference League, con 9 gol.