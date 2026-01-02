2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:46

Orlando: “Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l’abbia creato”

News

Redazione

2 Gennaio · 15:21

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 15:22

di

"Scambio Casadei-Mandragora? Casadei mi piace molto, Mandragora però ha fatto bene"

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola in merito all’arrivo di Manor Solomon. Ecco le sue parole.

“L’abbiamo visto poco, ha delle qualità, è un giocatore estroso anche se un po’ falcidiato dagli infortuni. Credo sia uno dei tanti giocatori che dovranno arrivare a Firenze. Mi sembra chiaro che si vada anche verso un cambio di modulo. Solomon è un uomo assist più che gol. Quindi molto importante perché siamo un po’ carenti da questo punto di vista. Se Kean torna con la testa giusta, magari un uomo che serve certi assist diventa fondamentale. 4-2-3-1? Assolutamente sì e credo che si vada verso quella scelta. E’ stato preso Solomon, poi se rimane Gudmundsson e viene acquistato un altro esterno a maggior ragione”.

Il possibile scambio Mandragora-Casadei

Casadei mi piace molto, Mandragora però ha fatto bene. Tutto dipende dal colloqui che avrà Paratici con i giocatori, lì ci dovrà essere una decisione finale per ogni calciatore. Poi puoi fare tutti gli scambi del mondo che vuoi. Mandragora sembra che nello spogliatoio qualche problemino lo abbia creato, però nei fatti, specialmente lo scorso anno, è quello che ha fatto meglio di tutti in mezzo al campo”.

 

