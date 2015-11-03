Notizie Manor Solomon Fiorentina

Solomon: “Sono contento di essere a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato. Vediamo per il futuro cosa accadrà “
26 aprile 2026 12:32
Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"
20 aprile 2026 20:34
Solomon torna in gruppo, mentre Kean e Parisi si allenano ancora a parte
11 aprile 2026 18:35
Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"
31 marzo 2026 19:03
Bucciantini: Vanoli coraggioso, l'effetto Paratici aiuta. Voglio arrivare a Fiorentina-Inter con 30 punti
25 febbraio 2026 18:08
TMW: “La Fiorentina ha deciso di riscattare Solomon per 10 milioni in caso di salvezza”
10 febbraio 2026 12:46
Pruzzo: "Kean? Finalmente ha trovato uno come Solomon che lo aiuta in modo concreto"
09 febbraio 2026 14:41
Solomon: “Non parlo di politica, spero stiano tutti bene. Ho guardato la classifica e non ci credevo”
15 gennaio 2026 12:15
Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"
02 gennaio 2026 15:21
Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita
01 gennaio 2026 22:00
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