Labaro Viola

Notizie Manor Solomon Fiorentina

Solomon: “Sono contento di essere a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato. Vediamo per il futuro cosa accadrà “

26 aprile 2026 12:32

Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"

20 aprile 2026 20:34

Solomon torna in gruppo, mentre Kean e Parisi si allenano ancora a parte

11 aprile 2026 18:35

Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"

31 marzo 2026 19:03

Bucciantini: Vanoli coraggioso, l'effetto Paratici aiuta. Voglio arrivare a Fiorentina-Inter con 30 punti

25 febbraio 2026 18:08

TMW: “La Fiorentina ha deciso di riscattare Solomon per 10 milioni in caso di salvezza”

10 febbraio 2026 12:46

Pruzzo: "Kean? Finalmente ha trovato uno come Solomon che lo aiuta in modo concreto"

09 febbraio 2026 14:41

Solomon: “Non parlo di politica, spero stiano tutti bene. Ho guardato la classifica e non ci credevo”

15 gennaio 2026 12:15

Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"

02 gennaio 2026 15:21

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita

01 gennaio 2026 22:00

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