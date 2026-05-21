RepFi: “Contro l’Atalanta l’ultimo giro di giostra al Franchi: ultima in casa per diversi giocatori”

Franchi, aria di chiusura: molti verso l’addio

L’ultima gara al Franchi contro l’Atalanta rappresenta un vero e proprio “ultimo giro di giostra” per la Fiorentina, tra campo ed emozioni. Pur non avendo più valore per la classifica, la sfida sarà l’ultima in casa per diversi giocatori destinati a salutare il club tra fine prestiti, mancati riscatti e scelte già impostate da Fabio Paratici.

Tra questi ci sono Solomon e Harrison, arrivati a gennaio e pronti a rientrare in Inghilterra, visto che i riscatti sono considerati troppo onerosi, e Rugani, che non ha raggiunto le condizioni necessarie per la conferma dopo appena cinque mesi.

Il tema delle uscite riguarda anche difesa e corsie esterne, dove si profila una profonda ristrutturazione: Dodô è ormai ai margini e destinato a partire per fare cassa, mentre su Fortini resta vivo l’interesse del Bournemouth e la distanza per il rinnovo appare significativa. Anche Gosens non è certo della permanenza dopo una stagione complicata, mentre Parisi rappresenta al momento l’unica certezza sulle fasce.

In attacco restano da valutare le posizioni di Piccoli e Kean, con quest’ultimo che potrebbe partire in caso di offerte importanti, anche inferiori alla clausola rescissoria da 62 milioni.

La sfida con l’Atalanta sarà inoltre accompagnata da un clima di contestazione da parte del pubblico, con la curva pronta a manifestare il proprio malcontento per l’andamento della stagione, in parte attenuato dal successo contro la Juventus.

Sarà anche una serata particolare per Raffaele Palladino, ex tecnico viola e oggi alla guida dell’Atalanta, che tornerà al Franchi senza ricevere un’accoglienza calorosa. Nel frattempo la dirigenza, con Ferrari e Paratici, ha partecipato a Perugia alla presentazione dei candidati al Golden Boy, ricordando anche il presidente Rocco Commisso. Lo scrive Repubblica Firenze.