Solomon: “Sono contento di essere a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato. Vediamo per il futuro cosa accadrà “

Il giocatore ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn parlando anche del suo futuro

Solomon ha parlato ai microfoni di Dazn parlando della sua esperienza a Firenze: “Mi sto trovando molto bene a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato però spero di continuare in questa bellissima città. Mi impegnerò fino alla fine poi vediamo cosa ci diremo con la società”