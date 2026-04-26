Solomon: “Sono contento di essere a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato. Vediamo per il futuro cosa accadrà “
Il giocatore ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn parlando anche del suo futuro
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 12:32
Solomon ha parlato ai microfoni di Dazn parlando della sua esperienza a Firenze: “Mi sto trovando molto bene a Firenze, gli infortuni mi hanno un po’ bloccato però spero di continuare in questa bellissima città. Mi impegnerò fino alla fine poi vediamo cosa ci diremo con la società”