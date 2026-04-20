Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Lecce-Fiorentina

Queste le sue parole: "Quella di oggi è una partita importate, punti importanti che ci avvicinano a qualcosa di importante, ma sappiamo che giochiamo una partita contro una squadra che cerca punti".

Alla domanda perché Piccoli e non Solomon, Vanoli risponde così: "Solomon e Piccoli hanno ruoli diversi, Solomon è in panchina per una scelta di gestione ha fatto una grandissima partita, ha giocato 80' minuti contro il Crystal Palace".

Moise Kean: "Come ho sempre detto, ha questo problema che sia noi come società e sia lui ci stiamo impegnando a farlo tornare al più presto".