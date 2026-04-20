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Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Lecce-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 20:34
Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione" - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Acf Fiorentina
Moise Kean
Paolo Vanoli
Roberto Piccoli
Manor Solomon
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Queste le sue parole: "Quella di oggi è una partita importate, punti importanti che ci avvicinano a qualcosa di importante, ma sappiamo che giochiamo una partita contro una squadra che cerca punti".

Alla domanda perché Piccoli e non Solomon, Vanoli risponde così: "Solomon e Piccoli hanno ruoli diversi, Solomon è in panchina per una scelta di gestione ha fatto una grandissima partita, ha giocato 80' minuti contro il Crystal Palace".

Moise Kean: "Come ho sempre detto, ha questo problema che sia noi come società e sia lui ci stiamo impegnando a farlo tornare al più presto".

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