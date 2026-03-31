Moretto: “Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l’addio. Fagioli al centro del progetto viola”

Sul canale You Tube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del prossimo mercato in casa Fiorentina e della questione riscatti:

“La Fiorentina sta già pensando al futuro, i risultati stanno arrivando, ma bisogna già programmare e strutturare il futuro e Paratici è già a lavoro. Dal punto di vista tecnico sono in bilico le posizioni di Harrison e Solomon. Solomon a causa dei problemi fisici, la Fiorentina ha dei dubbi se trattenerlo, Harrison con ogni probabilità non verrà riscattato, per cui la Fiorentina cercherà nuovi esterni per migliorare la rosa.

Mentre per il centrocampo viola, Paratici e la dirigenza, vogliono puntare tutto su Fagioli, vogliono costruire un progetto tecnico su di lui. Fagioli ha cambiato da poco agente, affiderà la procura a Branchini, un procuratore di caratura internazionale. Questo cambio di solito può essere sinonimo di un cambio d’aria, ma non è questo il caso e non è quello di cui stanno parlando, Fagioli è contento a Firenze, vedremo quali saranno gli sviluppi”.