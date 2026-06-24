Repfi: "Solomon torna al Tottenham, ma sogna ancora la Fiorentina. Possibile nuovo assalto più avanti"

Possibile ritorno di fiamma se il Tottenham abbasserà le richieste economiche

Manor Solomon non verrà riscattato dalla Fiorentina e dal 1° luglio farà ritorno al Tottenham. L’esterno israeliano, però, non ha nascosto il desiderio di restare a Firenze, città nella quale si è trovato molto bene sia dal punto di vista professionale che personale.

Prima dell’infortunio subito in Conference League contro lo Jagiellonia, Solomon aveva mostrato segnali incoraggianti e per questo spera che tra i due club possa riaprirsi uno spiraglio nel corso dell’estate. Il giocatore vorrebbe iniziare la stagione fin dal ritiro, con un nuovo tecnico e senza le difficoltà vissute dopo l’arrivo a gennaio.

Al momento, però, la Fiorentina non considera l’israeliano una priorità. Fabio Paratici sta valutando altri profili per rinforzare le fasce offensive, anche se Solomon potrebbe tornare d’attualità più avanti nel mercato, soprattutto nel caso in cui il Tottenham aprisse a un nuovo prestito o abbassasse le richieste economiche rispetto ai 10 milioni fissati per il riscatto.

La notizia è riportata da la Repubblica Firenze.