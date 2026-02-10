10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:47

TMW: “La Fiorentina ha deciso di riscattare Solomon per 10 milioni in caso di salvezza”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il contributo di Solomon nella
Fiorentina, sono state molto apprezzate. Secondo quanto appreso da TMW, ha convinto la società toscana ad accantonare nei propri programmi futuri la cifra necessaria per riscattarlo a titolo definitivo dal Tottenham. In caso di salvezza della Fiorentina, perciò, sono gia pronti i 10 milioni di euro che servono per tenersi Solomon.
La Fiorentina fatica ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma pur alle prese con una stagione che a molti sta apparendo quasi come maledetta, ci sono comunque dei segnali di cose positive da poter raccogliere per l’ambiente viola.
Spicca per esempio il contributo alla causa di Solomon. Sono 8 le presenze del fantasista israeliano con la maglia gigliata, sette in Serie A e un breve subentro in Coppa Italia.
Solomon ha messo a segno 2 gol nei 326 minuti in cui è sceso in campo con la Fiorentina, un tempo di gioco impreziosito anche da altri guizzi e da giocate ispiratrici di gol, come per esempio il cross che ha innescato l’azione del gol decisivo di Kean a tempo quasi scaduto contro la Cremonese o il filtrante dal quale è derivato il calcio di rigore nel rocambolesco 2-2 in casa della
Lazio.

