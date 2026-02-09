9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Pruzzo: “Kean? Finalmente ha trovato uno come Solomon che lo aiuta in modo concreto”

Redazione

9 Febbraio · 14:41

ACF FiorentinaManor SolomonMoise Kean

"Quando prendi gol all'ultimo più volte di fila alla fine non è più sfortuna"

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio in merito all’ultima sconfitta contro il Torino e alle condizioni di Moise Kean. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina ha sicuramente anche sfiga, ma quando succede più volte di prendere gol all’ultimo di fila alla fine non è più sfortuna. Una volta Pongracic, una volta Comuzzo… Alla fine non sappiamo neanche più a chi dare la colpa. Kean? Molto bene il suo gol. Finalmente ha trovato un giocatore come Solomon che gli dà una mano in modo concreto. Certo, ha limiti, sennò non era riserva nella squadra precedente. Ma almeno ha corsa, salta l’uomo”.

