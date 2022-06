Di Marzio: “Mandragora sarà un giocatore della Fiorentina. Verrà presentato Mercoledì”

Il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio annuncia così il primo colpo di mercato della Fiorentina:

“Rolando Mandragora sarà un calciatore della Fiorentina. Il club viola ha trovato l’accordo con la Juventus nel pomeriggio e ufficializzerà a breve il suo arrivo. L’ex centrocampista del Torino svolgerà le visite mediche sabato. Mercoledì ci sarà la presentazione del nuovo centrocampista viola in cui sarà presente anche Joe Barone. Il club di Commisso ha raggiunto l’accordo con la Juventus sulla base di 9 milioni di parte fissa più un altro di bonus facilmente raggiungibile. Beffato il Torino, che ha provato a rilanciare fino alla fine, ma senza mai riuscire a pareggiare l’offerta della Fiorentina. Mandragora firmerà un contratto fino al 2026 (con opzione per il 2027) per 1.5 milioni di euro annui. Prenderà il posto di Torreira, tornato all’Arsenal dopo il prestito annuale. Nonostante l’ottimo rapporto con l’allenatore del Torino Ivan Juric, il calciatore italiano ha alla fine accettato la proposta della Fiorentina ed è ora pronto a questa nuova esperienza con Vincenzo Italiano. Mandragora ha giocato al Torino nell’ultima stagione, ma dopo la fine del prestito il club granata non è riuscito a trovare un accordo con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo.”

PEDULLÀ ANNUNCIA MANDRAGORA ALLA FIORENTINA