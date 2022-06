Pedullà annuncia: “Mandragora alla Fiorentina: 8.5 milioni più 500mila euro bonus in caso di Champions”

Rolando Mandragora è sempre più vicino alla Fiorentina. Dopo l’articolo di qualche ora fa, Alfredo Pedullà aggiunge dettagli sul passaggio del centrocampista ex Torino in maglia viola. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato su Twitter, la Fiorentina pagherà 8.5 milioni di euro alla Juventus più bonus di 500 mila euro solo in caso di Champions. Infine, aggiunge che le visite mediche del giocatore con la Fiorentina si svolgeranno, probabilmente, nella giornata di sabato. Di seguito il tweet di Pedullà.

