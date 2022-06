Pedullà: “Manca solo l’annuncio per Mandragora alla Fiorentina. Operazione da 10 milioni di euro”

Fiorentina–Mandragora: ci siamo. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, il centrocampista ex Torino, ma di proprietà della Juventus, sarebbe ad un passo dalla società viola. Di seguito quanto scritto dall’esperto di calciomercato: “Rolando Mandragora alla Fiorentina, ora manca soltanto l’annuncio. Una situazione fortemente indirizzata dallo scorso 22 giugno, quando parlammo di riflettori accesi sul centrocampista – chiara richiesta di Italiano – e di un vantaggio chiaro. Vantaggio che ora i Viola hanno concretizzato, operazione da 10 milioni. Il Torino ci ha sperato e mai riuscito a recuperare, ora la Fiorentina spinge per chiudere Dodo, ha Gollini nel mirino per la porta e aspetta l’arrivo in Italia di Jovic. Ai Viola era stato accostato anche Praet nelle ultime ore, ma senza alcun margine di manovra, non è un obiettivo. Il Torino, invece, spera di poterlo”.