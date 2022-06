Come riportato da Sky Sport, Jovic sarà un nuovo giocatore della Fiorentina di Italiano, arriverà in Italia tra martedì e mercoledì. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto in favore del club viola, nonostante i blancos nella giornata di ieri abbiano provato ad ottenere l’obbligo di riscatto anche a prezzi favorevoli alla società gigliata.

