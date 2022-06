TMW, la Fiorentina ha scelto Gollini, sarà lui il dopo Dragowski. Oggi contatto per il portiere

La Fiorentina cerca il portiere per la prossima stagione e mentre sonda Vanja Milinkovic-Savic del Torino, è in pressing per Pierluigi Gollini. Per il portiere italiano, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, si terrà oggi un contatto tra la società viola e l’entourage del giocatore. E’ lui il primo nome scelto dai viola per prendere l’eredità di Bartlomej Dragowski che è fuori dal progetto gigliato.

