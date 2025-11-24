Di Gennaro: "Fagioli? Un po acerbino. E' di un livello superiore ma non lo sta dimostrando"

Mandragora l'unico che si salva a centrocampo

L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato di alcuni temi caldi della viola ai microfoni di Radio FirenzeViola, tra cui la prestazione di Fagioli nella la gara contro la Juventus. Ecco le sue parole.

"Il primo tempo è stato un po' di ansia e preoccupazione, mentre il secondo abbiamo visto una squadra vera. La Fiorentina deve entrare nell'ottica che si deve salvare, sono d'accordo con Vanoli quando parla di atteggiamento da provinciale. Le altre non stanno a guardare, vedi il Parma. Ora bisogna confrontarsi con le squadre che lottano per non retrocedere. Però qualcosa nel secondo tempo con la Juve ha fatto vedere. Poi ho visto un Kean trascinante, e su Mandragora devo dire che sta mostrando una continuità incredibile. A centrocampo è l'unico che si salva".

Prosegue e conclude:

"Fagioli? E' un po acerbino, non si può più aspettare. Deve incidere, ha ragione Vanoli. Si vede che ha ancora delle lacune. La Fiorentina ha bisogno della sua versione, è di un livello superiore ma non lo sta dimostrando".