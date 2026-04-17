Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"

Il giornalista e noto opinionista di Sky, Marco Bucciantini, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Pentasport

Queste le sue parole sulla partita di ieri e su come la Fiorentina sia tornata ad essere squadra: "La conference l'abbiamo giocata, sono contento che la Fiorentina abbia fatto la migliore partita in coppa, anche se contro il Como e Bologna ha fatto due ottime partite.

Ndour si sta rivelando anche a se stesso, gli ultimi venti minuto di ieri sera, era un giocatore che si faceva vedere e si proponeva davanti. Ieri ho visto una squadra con personalità, finalmente abbiamo visto una Fiorentina, questa non era una stagione da sogni, speravamo che la Conference l'abbellisse, ma così non è stato.

Secondo me la valutazione a fine stagione verrà fatta con Vanoli, la Fiorentina ora deve dimostrare la maturità di ciò che ha raggiunto e, poi vediamo il rendimento. Perché non vorrei che alla fine ci accorgessimo che i punti che ha raccolto da Vanoli, la media rendimento di Vanoli, è quello che ci aspetteremmo da una Fiorentina normale.

I giocatori sono migliorati, ieri si parlava di Fagioli e Ndour, aver fatto crescere due giocatori giovani che per molti anni possono giocare in quel reparto, aver recuperato Parisi e, aver trovato Solomon, un giocatore che quando tocca palla crea sempre qualcosa. Nella valutazione per Vanoli deve starci tutto, vedere da dove è partita questa squadra, la condizione della squadra di quando l'ha presa. Non ha avuto un attaccante da 25 gol quest'anno. Scartare Vanoli significa essere cinici e impreparati, per me il valore di Vanoli è aver migliorato Fagioli e Ndour. La Fiorentina sta trovando dei giocatori, su cui costruire. La Juventus non ce l'ha questi giocatori, fanno fatica a trovarli e saperli migliorare è stato fondamentale. Ma se punto su Vanoli non deve essere per riconoscenza ma perché con lui vedo un progetto, ma la gratitudine per lui resta, la Fiorentina a natale aveva dei dati che la condannavano su tutti i libri di storia.

Fagioli ai livelli di Modric? E' un ottimo centrocampista ma non può essere ad un livello di un giocatore che ha vinto 5 Champions. Il giocatore che vede il calcio, lo prevede, non solo recupera palla, ma la recupera di concetto, è quella di entrare pulito e rigiocarla per la squadra. Pirlo ci è arrivato a 30 anni, e Fagioli ci arriverà. Modric, Allegri lo utilizza molto basso, una specie di libero davanti alla difesa, perché è un giocatore che capisce il gioco. Avrei voluto tantissimo che alla Fiorentina crescesse Fagioli, anche perché trovo la Serie A un campionato scarso di tecnica, per cui stravedo per giocatori come Fagioli, ma è ingiusto paragonarlo a Modric.

Peccato non aver avuto la squadra dell'Inter contro il Crystal, perché contro l'Inter la squadra aveva raggiunto un livello mica male, mi è mancato Parisi, che si è fatto male senza dircelo, senza Dodo nella partita di ieri e senza Kean.

Mourinho? No, Mourinho ora no, ho sempre definito la squadra di Mourinho, la squadra di Sparta, come se giocasse sempre contro Atene, ma è un messaggio che sempre si auto logora, l'ultimo Mourinho in Italia era tossico, in tutte le partite era sempre troppo. Poi ha trasformato la comunicazione in forza. Sono allenatori che dove vanno, l'indeciso lo portano, e portano i grandi giocatori, però in questo momento no. Gasperini? Dopo 3 grandi partite vanno tutti bene, ma sono i dirigenti che scelgono gli allenatori, in questo momento però ho una squadra e se ho una squadra ho anche un allenatore"