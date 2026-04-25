Repubblica: "Fagioli blindato sul mercato: servono maxi offerte per strapparlo ai viola"

Fiducia totale nel centrocampista e linea dura sul mercato: solo offerte irrinunciabili potrebbero cambiare gli scenari

Nella Fiorentina del futuro, a prescindere da chi sarà l’allenatore, Nicolò Fagioli è considerato un elemento centrale e la società non ha intenzione di privarsene facilmente. Secondo La Repubblica, sono già arrivate alcune manifestazioni di interesse, tra cui quella del Milan.

Massimiliano Allegri, che aveva già avuto un ruolo chiave nel suo passaggio dalla Juventus alla Fiorentina nel gennaio 2025, lo riaccoglierebbe volentieri in rossonero. Tuttavia, il club viola non apre alla cessione e prenderà in considerazione solo offerte molto elevate, ben superiori – almeno il doppio – ai 17 milioni complessivi (bonus inclusi) spesi per il suo acquisto.

Dal canto suo, Fagioli è concentrato sul finale di stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio un’annata in cui si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il centrocampista si sente riconoscente nei confronti della Fiorentina per la fiducia ricevuta in un momento delicato anche sul piano personale, quando era tornato a circolare un presunto coinvolgimento in vicende legate alle scommesse, per le quali aveva già scontato le sue responsabilità.