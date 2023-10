Diamanti: “Fiorentina deve migliorare negli ultimi 30 metri. Ikonè non fa mai la differenza”

L’ex Fiorentina, Alessandro Diamanti, ha parlato a Radio Serie A ed ha analizzato la prestazione della Fiorentina nella sconfitta di ieri contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“La partita non è stata particolarmente scoppiettante, nel primo tempo poca roba, la Lazio un po’ meglio nel secondo tempo. Mi dispiace per la Fiorentina, i viola non riescono mai a trovare la formula della continuità. Penso che la Fiorentina debba migliorare negli ultimi 20-30 metri. Non ha forse i giocatori adatti per sferzare il colpo finale. Penso a Ikone, che ormai è da due/tre anni a Firenze ma non fa mai la differenza, eppure è un giocatore che avrebbe le qualità per farla, tuttavia non ti fa mai vincere una partita, a differenza di Nico Gonzalez”.

