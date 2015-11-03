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Notizie Alessandro Diamanti Fiorentina

Diamanti: "Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi"

28 novembre 2023 19:40

Diamanti: "Fiorentina deve migliorare negli ultimi 30 metri. Ikonè non fa mai la differenza"

31 ottobre 2023 19:30

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