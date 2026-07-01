Inizia la nuova avventura in Italia per l'ex viola Alessandro Diamanti: allenerà il Cesena in Serie B

L'ex giocatore della Fiorentina, dopo la decisione di Galloppa di lasciare la Primavera della Fiorentina, era stato accostato come successore per la panchina

Alessandro Diamanti è il nuovo allenatore del Cesena Fc, la quale è felice di accogliere il mister, come fa sapere attraverso un comunicato ufficiale.

L'ex esterno della Fiorentina era stato inizialmente accostato alla panchina della Primavera dopo le dichiarazioni dell'uscente Galloppa, di non voler continuare il percorso con la Fiorentina.

Per il neo mister del Cesena, questa è la prima esperienza da allenatore nel campionato italiano di Serie B, ma non risulta essere la prima esperienza assoluta, in quanto aveva già allenato per due stagioni l'Under 23 del Melbourne City, club doveva aveva giocato l'ultima stagione prima del ritiro.