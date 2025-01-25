Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"

Arrivano i consueti pronostici di Caressa e Zazzaroni sulle prossime partite di Serie A: tra questi, anche quello su Lazio-Fiorentina

Anche questa settimana non sono mancati i tradizionali pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sulla giornata di Serie A. Domenica, la Fiorentina sarà in trasferta contro la Lazio di Baroni, e riguardo a questa sfida lo studio di Radio 24 è stato chiaro: "Partita difficile Lazio-Fiorentina, ma mettiamo 1". Caressa, Zazzaroni e gli altri ospiti del programma si aspettano una vittoria dei biancocelesti.

Palladino garantisce: “So che la società ha delle trattative aperte ma non dobbiamo avere fretta”

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