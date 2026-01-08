Gazzetta: “Stop per gli arbitri di Lazio-Fiorentina, decisivo il rigore non dato su Gila”

Una panchina per tre. Il tempo é ancora indefinito (uno o due turni) ma la scelta é stata fatta e probabilmente è già stata comunicata ai diretti interessati. Chi sono i tre? Sozza, Pezzuto e Prontera rispettivamente direttore di gara, Var e Avar di Lazio-Fiorentina. Se c’è una cosa che ha fatto rabbuiare (diciamo così…) i vertici arbitrali – più delle altre – è stato il rigore non assegnato alla Lazio per la trattenuta (solare) di Pongracic a Gila.

Dai vertici non è stata ritenuta una giornata arbitrale negativa ma all’Olimpico non è piaciuto quasi nulla. Quel freno di Pongracic a Gila era punibile perché evidente e funzionale al fermare l’attaccante della Lazio. Oltretutto non ha nemmeno convinto il primo rigore del finale di gara, quello assegnato alla Fiorentina: Gudmundsson trascina un po’ la gamba, il contatto esiste ma lascia molti dubbi. Sozza e i “varisti” di Lissone avranno a disposizione – tempo indefinito, forse una o due giornate? – una sosta per riflettere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport