Probabile formazione: tutti i quotidiani nazionali a confronto. Un solo dubbio per Pioli...
Per la gara contro la Lazio (14° giornata di Serie A), queste le previsioni dei Quotidiani per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina. CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: Sportiello; Laurin...
Per la gara contro la Lazio (14° giornata di Serie A), queste le previsioni dei Quotidiani per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina.
CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.
LA NAZIONE: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.
CORRIERE FIORENTINO: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.
LA REPUBBLICA: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.