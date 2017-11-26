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Probabile formazione: tutti i quotidiani nazionali a confronto. Un solo dubbio per Pioli...

Per la gara contro la Lazio (14° giornata di Serie A), queste le previsioni dei Quotidiani per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina. CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: Sportiello; Laurin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 09:56
Probabile formazione: tutti i quotidiani nazionali a confronto. Un solo dubbio per Pioli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Per la gara contro la Lazio (14° giornata di Serie A), queste le previsioni dei Quotidiani per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina.

 CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

LA NAZIONE: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

CORRIERE FIORENTINO: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

LA REPUBBLICA: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

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