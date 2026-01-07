Marchini: “Lazio-Fiorentina? Un pareggio andrebbe bene. Non mi fido delle squadre di Sarri”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla sfida odierna tra Lazio e Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Questa partita è importantissima. Arriva dopo una vittoria sudata, presa all’ultimo tuffo. Adesso serve continuità, sia nelle prestazioni che nei risultati. Con l’Udinese sembrava che la Fiorentina potesse svoltare, poi invece è arrivata la trasferta di Parma. Il presente viola è complicato, ma l’occasione di sta sera è ghiotta. Un pareggio andrebbe bene, lo firmerei, ma uscire dall’Olimpico imbattuti sarebbe una vera e propria svolta. Non mi fido delle squadre di Sarri: la Fiorentina dovrà sfruttare l’emergenza biancoceleste”.