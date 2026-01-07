7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: “Lazio-Fiorentina? Un pareggio andrebbe bene. Non mi fido delle squadre di Sarri”

News

Marchini: “Lazio-Fiorentina? Un pareggio andrebbe bene. Non mi fido delle squadre di Sarri”

Redazione

7 Gennaio · 13:57

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 13:59

TAG:

ACF Fiorentinalazio fiorentina

Condividi:

di

"La Fiorentina dovrà sfruttare l'emergenza biancoceleste"

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla sfida odierna tra Lazio e Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Questa partita è importantissima. Arriva dopo una vittoria sudata, presa all’ultimo tuffo. Adesso serve continuità, sia nelle prestazioni che nei risultati. Con l’Udinese sembrava che la Fiorentina potesse svoltare, poi invece è arrivata la trasferta di Parma. Il presente viola è complicato, ma l’occasione di sta sera è ghiotta. Un pareggio andrebbe bene, lo firmerei, ma uscire dall’Olimpico imbattuti sarebbe una vera e propria svolta. Non mi fido delle squadre di Sarri: la Fiorentina dovrà sfruttare l’emergenza biancoceleste”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio