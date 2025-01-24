La Curva Fiesole non sarà presente a Roma: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente"

La Curva Fiesole è tornata a farsi sentire a gran voce contro il caro prezzi nei settori ospiti degli stadi italiani e non sarà presente per la delicata sfida Lazio-Fiorentina di domenica sera. Non è...

La Curva Fiesole è tornata a farsi sentire a gran voce contro il caro prezzi nei settori ospiti degli stadi italiani e non sarà presente per la delicata sfida Lazio-Fiorentina di domenica sera. Non è la prima volta che purtroppo capita una situazione disdicevole come questa. Il comunicato stampa presente nella pagina Instagram ufficiale della Fiesole comincia con una frase netta e forte: "Nulla è cambiato", ed in effetti è proprio così.

Il testo continua: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente. E' vergognoso come qualcuno si riempia la bocca di belle parole, di chi dice di voler riportare le famiglie allo stadio senza capire che a queste condizionile uniche famiglie che potranno seguire la squadra in trasferta sono solo quelle dei calciatori ". Di seguito riportiamo l'intero comunicato della Curva Fiesole Firenze

https://www.labaroviola.com/mutu-su-man-sarebbe-degno-di-giocare-nella-fiorentina-ha-bisogno-di-una-squadra-piu-forte-per-esprimere-il-talento-che-ha/286121/