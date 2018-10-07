Probabile formazione: nessuna sorpresa per Pioli. Pjaca dal primo minuto nel 4-3-3

Pioli in conferenza lo ha definito “giocheremo nello stesso modo” di conseguenza oltre a Pjaca titolare, scelta dovuta anche per via della non convocazione di Mirallas sarà Lafont a difendere i pali v...

Pioli in conferenza lo ha definito “giocheremo nello stesso modo” di conseguenza oltre a Pjaca titolare, scelta dovuta anche per via della non convocazione di Mirallas sarà Lafont a difendere i pali viola, Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi in difesa. Centrocampo con Veretout regista, Benassi e Gerson ai fianchi pronti per supportare il tridente offensivo: Chiesa-Simeone-Pjaca.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Simeone, Pjaca.

Gabriele Caldieron