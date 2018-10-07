Labaro Viola

Probabile formazione: nessuna sorpresa per Pioli. Pjaca dal primo minuto nel 4-3-3

Pioli in conferenza lo ha definito “giocheremo nello stesso modo” di conseguenza oltre a Pjaca titolare, scelta dovuta anche per via della non convocazione di Mirallas sarà Lafont a difendere i pali v...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
07 ottobre 2018 10:50
Probabile formazione: nessuna sorpresa per Pioli. Pjaca dal primo minuto nel 4-3-3 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
News
Fiorentina
Primo Piano
Pioli
Pjaca
Lazio Fiorentina
Condividi

Pioli in conferenza lo ha definito “giocheremo nello stesso modo” di conseguenza oltre a Pjaca titolare, scelta dovuta anche per via della non convocazione di Mirallas sarà Lafont a difendere i pali viola, Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi in difesa. Centrocampo con Veretout regista, Benassi e Gerson ai fianchi pronti per supportare il tridente offensivo: Chiesa-Simeone-Pjaca. 

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Simeone, Pjaca.

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok