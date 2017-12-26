Probabili formazioni: Dragowski e Babacar titolari. Dubbio in regia tra Badelj e Sanchez

Quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, stasera alle ore 21.00 i viola cercano la difficile qualificazione contro la squadra di Inzaghi.Dragowski gioca tra i pali, Astori, Hugo e Pezz...

Quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, stasera alle ore 21.00 i viola cercano la difficile qualificazione contro la squadra di Inzaghi.

Dragowski gioca tra i pali, Astori, Hugo e Pezzella comporranno la difesa a tre con Badelj in regia (sebbene Sanchez potrebbe rincalzarlo per dare un turno di riposo al croato) Veretout e Benassi sono i due braccetti nel centrocampo a 5 con Laurini e Chiesa sulle fasce. Thereau e Babacar il tandem offensivo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Pezzella, Vitor Hugo, Astori; Laurini, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau; Babacar.