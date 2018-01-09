La Gazzetta Dello Sport, la Lazio pensa a Cristoforo per il centrocampo. Possibile uno scambio...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Lazio di mister Inzaghi starebbe pensando a Cristoforo che ormai è ai margini della rosa viola per infoltire il centrocamp...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Lazio di mister Inzaghi starebbe pensando a Cristoforo che ormai è ai margini della rosa viola per infoltire il centrocampo. Alla Fiorentina piace Danilo Cataldi, attualmente in forza al Benevento ma di proprietà biancoceleste. Il giocatore come noto, piace ai viola. E' possibile dunque uno scambio, e pare che potrebbe essere montata una trattativa in questi termini....