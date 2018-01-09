Pedullà: "La Fiorentina non cederà Badelj a Gennaio. La viola spera ancora nel rinnovo..."
Secondo quanto riportato dal noto intermediario di mercato, Alfredo Pedullà sul proprio sito, il centrocampista croato Milan Badelj non lascerà la Fiorentina nel mercato di Gennaio. La società spera a...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 08:48
Secondo quanto riportato dal noto intermediario di mercato, Alfredo Pedullà sul proprio sito, il centrocampista croato Milan Badelj non lascerà la Fiorentina nel mercato di Gennaio. La società spera ancora al suo rinnovo contrattuale ma in ogni caso, è disposta a perderlo a Giugno a parametro zero piuttosto che adesso. Il motivo? Semplice, Badelj è un titolare e la viola in questo momento non può privarsene e dunque rispedirà al mittente qualsiasi proposta...