Malusci: “Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta”

8 Gennaio · 14:59

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 15:02

"Brescianini è un centrocampista importante e dinamico, verrà a far bene a Firenze"

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno partendo dall’ultima trasferta contro la Lazio, terminata in pareggio. Ecco le sue parole.

“Da tifoso avevo già assaporato la vittoria, ma realisticamente penso che il pareggio sia più che giusto. Siamo entrati in partita nel secondo tempo, la Lazio avrebbe potuto segnare almeno 3/4 gol. Stava bene sia di gambe che di testa, ci ha messo in difficoltà più volte. Valutando i novantacinque minuti, ribadisco che il pareggio mi sembra giusto”.

Il centrocampo della Fiorentina

“Bresciani è un centrocampista importante e dinamico, verrà a far bene a Firenze. Penso sia un buon acquisto, spero arrivi con la testa giusta: servono giocatori già pronti. Non ci possiamo permettere i giocatori poco in forma sia mentale che fisica, o giocatori che hanno bisogno di tempo per integrarsi. Per il resto è da tanto che voglio cambiamenti, voglio facce nuove: Ndour e Mandragora in questo momento non parlano la stessa lingua di Fagioli. Kean è l’unico che può tirarci fuori da questa situazione“.

Un pensiero su Comuzzo

Comuzzo ha fatto delle buone gare, invece ieri sera l’ho visto un po’ più incerto. Ma ricordiamoci che è giovane e deve ancora crescere tanto. Le critiche nei suoi confronti devono essere costruttive: è un giovane di prospettiva; un veterano avrebbe fatto probabilmente lo stesso errore. I due difensori centrali devono essere complementari: sto vedendo una difesa sempre più convinta di quello che fa”.

