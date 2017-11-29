Mazza: "Lazio-Fiorentina? È stato un grande imbroglio, sono rimasto scioccato"

Mauro Mazza, giornalista Rai e notoriamente tifoso laziale, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia: "Lazio-Fiorentina? È stato un grande imbroglio: io sono rimasto sotto shock. Evidentemente è la...

A cura di Redazione Labaroviola 29 novembre 2017 14:51

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